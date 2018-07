DESJARDINS, Richard



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 2 juillet 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Richard Desjardins, époux de madame Rita Demers, fils de feu madame Clarisse Bolduc et de feu monsieur Philias Desjardins. Il demeurait à Lévis, autrefois à L'Ancienne-Lorette et également à Granby. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Manon (Carl Jenkins) et Michel (Suzanne Raymond); ses petits-enfants: Dave (Roseline Jarry), Alexandre, Nicolas et Maude; ses arrière-petits-enfants: Ludovik, Maëlie et Livia; ses frères et soeurs: feu Réal (Gaétane Côté), feu Claude (Georgette Moison), Yolande, Guy (Marie-Marthe Desautels), Normand (Yolande Arsenault), Nicole, Ginette et Denis; sa belle-soeur: Solange Demers (feu Germain Morin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil deux excellents amis: Roger et Pierre. Sincères remerciements à François Lavoie et au personnel de la Villa Mon Repos, au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral, au Dr Michel Bureau et au Dre Gabrielle Harvey. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis. La famille vous accueillera aule jeudi 12 juillet de 19h30 à 21h30. Par la suite, la famille vous accueillera aule samedi 14 juillet à compter de 9h30.