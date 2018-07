Dynamitage raté à Stoneham: amende de plus de 107 000 $ pour l'entreprise derrière l'opération

Il y a trois ans, une pluie de roches s’abattait sur plusieurs résidences de Stoneham après qu'un dynamitage eut mal tourné. Jeudi, c’est une amende plus que salée qui a été imposée à l’entreprise Dynamitage 1ère Classe qui devra débourser la somme de 107 740 $.

Au moment des événements, l’entreprise agissait alors en sous-traitance pour la compagnie Allen Entrepreneur Général et elle devait réaliser des travaux de dynamitage dans le secteur Vermont-sur-le-Lac à Stoneham.

L’opération a cependant mal tourné et plusieurs résidences du secteur ont été touchées par des projectiles atteignant parfois 60 centimètres de diamètre.

Selon le constat d’infraction, l’entreprise a alors été accusée d’avoir «dégagé (...) des fragments de roc, dont la présence dans l’environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer des dommages ou de porter autrement préjudice», ce qu’elle a reconnu, jeudi, en Cour.

«Les dommages se sont élevés à environ 60 000 $, plusieurs résidences ont été touchées et deux des six victimes ont craint pour leur vie lorsqu’elles ont vu la pluie de roches s’abattre sur elles», a rappelé à la juge Réna Émond la poursuivante, Me Cathy Fortin.

La procureure aux poursuites criminelles et pénales a également souligné à la Cour que le 4 mai dernier, une entente était survenue entre l’entreprise et les résidents touchés, qu’ils allaient être remboursés pour l’équivalent des dommages et que cette mesure avait été prise en compte, dans la suggestion, par le ministère public.

C’est donc de façon conjointe avec l’avocate représentant l’entreprise que Me Fortin a suggéré au Tribunal d’imposer une amende de 90 000 $ assortie des frais qui représentent un peu plus de 17 720 $.

L’entreprise aura donc 18 mois pour rembourser l’amende imposée.