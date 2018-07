LEMIEUX, Ghislaine St-Pierre



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 27 juin 2018, à l'âge de 71 ans et 5 mois, est décédée madame Ghislaine St-Pierre, épouse de monsieur Serge Lemieux, fille de madame Gilberte Blouin et de feu monsieur Albert St-Pierre. Elle demeurait à Québec.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil, Serge Lemieux son tendre époux, et ses trois enfants Annie (Dominique Descheneaux), Simon (Elodie Leslie), Guillaume (Marie-Andrée Smith); ses petits-enfants : Jérémy, Yoan, Léa-Maude, Marilou et Adam; ses sœurs : Lise (Marc Duchesne) et Denise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemieux : Nicole, Rolande (Claude Bernier), Ginette (feu Pierre Trahan), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Je vous invite à venir me rejoindre pour mon dernier envol aule jeudi 5 juillet 2018, de 18h à 21h.où la famille recevra les condoléances à la sacristie une heure avant la cérémonie, soit à compter de 10 heures. L'inhumation se fera au mausolée du cimetière St-Charles à une date ultérieure. Un remerciement spécial aux médecins Dr Marc Lalancette, Dre Marie-Claude Rhéaume et au personnel du CRCEO. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666Site web : www.cancer.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.