LAFLAMME, Paul-Henri



À l'Hôpital Laval de Québec, le 22 juin 2018, à l'âge de 87 ans et 8 mois, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Paul-Henri Laflamme, époux de feu Louisette Robitaille. Fils de feu Odilon Laflamme et de feu Alice Duchesneau. Ayant travaillé plus de 30 ans pour la ville de L'Ancienne-Lorette, il demeurait à L'Ancienne-Lorette. Il laisse dans le deuil ses enfants et petits-enfants : René, Henri-Paul, Gaétan, Murielle, Lucien (Martine Desrochers), Micheline (feu Georges Petitclerc, Ulric Dubois), Marie-France (Gérald Avoine), Édith (Dominique Vennes), Marie-Claire (Gilles Cochrane), Madeleine (Serge Crépeault), Hélène (Ricardo Renosto), Louise, Réjean, Steve, Julie, Jocelyn, Gabriel, Simon, Jonathan, Katherine, Guillaume, Sylvain, Samuel, Marie-Claude, Caroline, Jimmy, Dorianne, Émilie, Nadine, Nicolas, Isabelle, Jessica et Thomas ainsi que leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Lucas, William, Jiane, Evan, Olivier, Xavier, Raphael, Corina, Alicia, Alexis, Kate, Charlie, Elisabeth, Eve-Lyne, Jayke, Jayce et Charles; ses frères et sa sœur : feu Maurice (feu Rachel Lemelin), feu Marcel (Denise Côté) et Suzanne (Jasmine Khan), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robitaille : feu Gisèle (feu Léopold Bédard), feu Jacqueline (feu Albert Sioui), feu Françoise (feu Lucien Garneau), feu Jean-Paul (feu Yolande Légaré), feu Gaston (feu Hélène Bédard), feu Jean-Claude (feu Loretta Tendland), Jules (Anne-Marie Lepage) et feu Réjeanne (Raymond St-Pierre). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que des nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :le vendredi 6 juillet 2018 de 19h à 22h ainsi quede 9h à 11h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial au Dre Lucie Beaulieu, à l'infirmière du CLSC, Mme Catherine Laflamme et au personnel soignant de l'Hôpital Laval de Québec pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC, G1S 3G3, Canada). Pour rendre hommage à M. Laflamme, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com