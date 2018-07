LETARTE, Georgette Laplante



À la résidence Côté Jardins, le 30 juin 2018, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédée madame Georgette Laplante Letarte, épouse de feu monsieur Jean-Paul Letarte. Elle demeurait à Château-Richer.où la famille vous accueillera 1 h 30 avant la cérémonie soit de 17 h 30 à 19 h. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jean-Marie (Suzanne Veilleux), Réjean (Sylvie Côté), Sylvie et Joanne; ses petits-enfants: Caroline Letarte (Stéphane Trudel), Paul-André Letarte (Mélanie Lalonde), Annik Lafleur (Dominique Martin), Audrey Lafleur (Kyle Kirkland), David Lapointe, Jérôme Letarte et Christine Fortin-Landry; ses arrière-petits-enfants: Anthony, Roxanne, Mikaël, Jacob, Louka, Alexy, Elody, Gabriel et Léa; son frère et ses sœurs: Georges-André (Colette Couture), Jeannette et Lisette (Yvon Boucher); son beau-frère et ses belles-sœurs: Jean-Guy Grenier Monique Cassista, Jeanne D'Arc Gravel, Marie-Paule Francoeur et Denise Malo. Elle laisse également dans le deuil, son grand ami Lucien Boivin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux: Jean-Paul Letarte, ses parents Georges et Mathilde, ses frères et sœurs: Benoît, Clément, Omer, Alexandre, Louis-Philippe, Léo, François, Rachel et Marina ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Letarte. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Château-Richer, 277, rue du Couvent, Château-Richer, QC G0A 1N0 ou à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Ave. Belvédère, bureau 201, Québec QC. G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à