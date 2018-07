DROUIN, Lucille Grenier



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 2 juillet 2018, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée dame Lucille Grenier, épouse de feu Gérard Drouin. Elle demeurait à Saints-Anges.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances auvendredi le 6 juillet de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil son fils François (Sylvie Gosselin) et sa petite-fille Nathalie (Johnny Perreault). Elle était la sœur de feu Wilfrid (Thérèse Faucher), feu Lionel (Françoise Faucher), feu Benoît (Rita Mercier), Agathe (feu Jean-Marie Grégoire), feu Roméo (Antoinette Drouin), feu Édith, Éloïse (feu Marien Maheux). Elle était la belle-sœur de feu Germaine (feu Benoît Grenier), feu Henri (feu Lucille Poulin), Françoise (Jacques Mercier), Jeannine, Noël (feu Thérèse Turmel), Lucille (feu Michel Lagrange, Yves Fortin), Raymonde, Clément (Yolande Fontaine), Irène (feu Charles Poulin, Roland Bolduc), feu Aimé (feu Christiane Tardif). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Le Rayon de l'Espoir de la MRC de Bellechasse (80, boul. Bégin, Sainte-Claire, G0R 2V0) ou à la Fabrique de Saints-Anges.