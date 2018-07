BLOUIN, Lucien



À l'Hôpital St-Sacrement, le 30 juin 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Lucien Blouin, époux de feu dame Marie-Paule Turcotte. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, de 9h à 10h15.et de là au cimetière de Ste-Famille, Île d'Orléans. Il laisse dans le deuil ses enfants: François (Josette Ouellet), Claude (Marie-Hélène Ouellet), Odette (Éric Senécal), Carole (Yves Gagnon) et Marc; ses petits-enfants: Mylène, Josianne, Gabriel et Ulric Blouin, Laura et Elizabeth Blouin, Thomas et Alexis Senécal, Catherine Gagnon; ses sœurs et ses beaux-frères de la famille Blouin: Marcelle, Corinne (Gonzague Chabot), Denise (André Godin), Lucienne (Robert Chabot), feu Louise (André Dufour); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turcotte: feu Rodrigue (Thérèse Deblois), feu Michel (Madeleine Ferland) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents, ami(e)s et confrères de longue date. Il est allé rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin: Germaine (Ovila Labbé), Philippe (Alma Dufour), Jean-Marie (Juliette Coulombe), Rita (Hervé Lapointe), Annette (Ovila Gosselin), Paula (Lucien Gignac), Nicolas (Solange Turcotte) ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Turcotte: Marie-Claire (Fernand Canac-Marquis), Laurent (Laurette Brousseau), Solange (Nicolas Blouin). La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement et particulièrement la Dre Julie Lemay pour les bons soins prodigués de même que pour son approche apaisante et réconfortante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / site internet coeuretavc.ca