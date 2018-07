The Weeknd ce soir, Neil Young demain, Shawn Mendes et les Foo Fighters ensuite, et presque pas de pluie à l’horizon : le Festival d’été prévoit un départ canon pour sa première fin de semaine de concerts.

« D’ici lundi, on aura peut-être nos quatre plus grosses soirées », observe le directeur de la programmation, Louis Bellavance, qui reçoit beaucoup de demandes pour la seule prestation de Neil Young en sol canadien cette année.

« Nous avons fait beaucoup de démarchage auprès de la presse étrangère et on a une programmation hallucinante », explique Mme McKinley lorsque questionnée sur les raisons de ces hausses.

Au FEQ, on s’attend aussi à ce que plusieurs stars de la programmation étirent leur séjour à Québec, comme l’avaient fait The Who et les Backstreet Boys l’an dernier.