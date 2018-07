Gain in extremis sur une erreur

Une erreur du troisième-but des Aigles de Trois-Rivières en 10e manche a donné une victoire de 3-2 aux Capitales de Québec, jeudi soir, devant 2011 amateurs au Stade Canac.

Les Québécois avaient deux coureurs en position de marquer quand la recrue Brad Antchak a cogné un faible roulant au troisième coussin. Antchak gambadait vers le premier but quand le relais trop bas de Taylor Brennan n’a pas été saisi par son coéquipier en défensive. La victoire est allée au dossier de Trevor Bayless, qui a été parfait en deux manches.

La décision du gérant Patrick Scalabrini de remplacer Lachlan Fontaine par Nick Gotta a été payante au huitième tour au bâton des locaux. Gotta a atteint le premier coussin à l’aide d’un but sur balles avant de marquer le point égalisateur sur le simple de Maxx Tissenbaum quelques minutes plus tard. Québec avait bousillé l’occasion de finir ça plus tôt quand Nick Van Stratten a fendu l’air sur une troisième prise alors que les sentiers étaient tous occupés.

Envoyé dans la mêlée après seulement trois jours de repos pour une question de logistique dans la rotation de partants, Lazaro Blanco a été intraitable en cinq manches, éventant huit frappeurs et offrant un point mérité sur quatre coups sûrs. Les lanceurs des Capitales ont établi un sommet d’équipe cette saison en obtenant 14 retraits au bâton durant la soirée.

Des changements

Incommodé par une douleur à l’épaule au lendemain de son départ de mardi soir, Karl Gélinas ratera au minimum sa prochaine sortie prévue à l’horaire. Et peut-être plus. « Ça va dépendre comment il va répondre », a admis le gérant. Scalabrini a dû jongler avec son effectif au cours des dernières heures puisque les Cubains Blanco et Yordan Manduley n’accompagneront finalement pas leurs coéquipiers à Sussex County pour la série de trois matchs du week-end qui s’amorcera dès vendredi soir, n’ayant pas obtenu la permission d’entrer aux États-Unis. Blanco et Manduley joueront donc leurs derniers matchs lundi et mardi à Trois-Rivières avant de partir le 11 juillet en prévision de leur participation aux Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes.

Pour combler la perte de Gélinas et l’absence de Blanco, les Capitales se sont tournées vers Kagen Hopkins (1-3, 7,24), récemment libéré par les Boulders de Rockland, et le Québécois Phillipe Saad, qui a lancé quatre manches contre les Capitales dans l’uniforme des éphémères Stars d’Hollywood. Hopkins, 27 ans, sera envoyé au monticule dimanche.

Québec aura aussi recours aux services du voltigeur Brandon Martinez le temps de la fin de semaine, lui qui avait disputé trois matchs avec l’équipe en début de saison pour dépanner, frappant cinq coups sûrs en 11 présences au bâton.