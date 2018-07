Go Nordiques Go

C’est à nouveau dans les allées du club de golf Lorette que se tient ce matin (dès 10 h) le 10e Tournoi de golf annuel des anciens Nordiques de Québec au profit de la Fondation Maurice Tanguay. Comme par les années passées, l’évènement devrait réunir 180 golfeurs, dont 36 personnalités sportives des Nordiques. L’argent amassé lors de ce tournoi (75 000 $ l’an passé) servira à réaliser plusieurs projets destinés aux enfants handicapés de tout l’est du Québec.

Colette Demers et Lionel Laroche, de Saint-Flavien, célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le couple, qui s’était marié le 5 juillet 1958, a eu droit à une fête qui a réuni toute la famille (enfants et conjoints/conjointes) de même que 34 petits-enfants et autant d’arrière-petits-enfants.

Les Prix Richelieu de la relève en design, créés pour permettre à la fois à de jeunes talents d’émerger et aux firmes de design de les repérer, ont été décernés récemment lors du 5e concours Les Prix Habitat Design. À l’issue d’une compétition chaudement disputée, c’est Andréa Jacques, finissante du Cégep Beauce-Appalaches, qui a remporté les honneurs dans sa catégorie (finissants), obtenant, en plus de son trophée, une bourse de 1000 $. Sur la photo, Maxence Baratier, directeur de projet chez DevMcGill, et Sylvie Beauchamp-Desrochers, coordonnatrice de la spécification chez Richelieu, entourent la gagnante Andréa Jacques.

La 2e Bourse Entrepreneuriat Kaizen, d’une valeur de 500 $, remise annuellement à l’une des personnes inscrites au programme de formation Lancement d’une entreprise (formule générale ou thématique) dans l’année 2017-2018 au Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau de la Commission scolaire des Découvreurs (CSDD), a été décernée cette année à Ramatoulaye Seye, dont le plan d’affaires concernant les services à offrir aux personnes âgées a fait l’unanimité au sein des juges. Le Cercle Kaizen est un regroupement de gens d’affaires de renom de la grande région de Québec. Sur la photo, Mme Seye est entourée de Robert Lachance, directeur général associé du Cercle Kaizen et de François Noël, agent de développement, service aux entreprises, CSDD.

Les frères Benoît et Jean-François Chabot, 4e génération de l’entreprise familiale LG Chabot, ont célébré, le 13 juin dernier, le 125e anniversaire de l’entreprise, l’une des plus anciennes imprimeries du Québec, située d’abord sur la côte de la Montagne jusqu’en 1995, ensuite sur la rue Frank-Carrel et, depuis 2015, sur la rue Maurice-Bois, dans le parc industriel Frontenac. Imprimerie, reliure et sérigraphie, LG Chabot, fondée en 1893, est aujourd’hui le fournisseur de choix pour des projets et services utilisant des techniques multiples. Sur la photo, de gauche à droite : Jean-François Chabot, vice-président de LG Chabot, l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, Guy Chabot, père des propriétaires actuels de LG Chabot, Benoît Chabot, président de LG Chabot, et Gérard Deltell, député fédéral de Louis-Saint-Laurent.

Anniversaires

Andréanne A. Malette (photo), auteure-compositrice-interprète, 30 ans... Alexander Radulov, attaquant des Stars de Dallas (LNH), 32 ans... Amélie Mauresmo, française, joueuse professionnelle (1993 à 2009) de tennis, 40 ans... Gaétan Barrette, médecin, député sortant de La Pinière et ministre de la Santé et des Services sociaux, 62 ans... Dany Aubé, chanteuse québécoise, 71 ans... Pierre-Marc Johnson, juriste et médecin, avocat-conseil chez Lavery, 72 ans.

Disparus

Le 5 juillet 2016. André Montmorency (photo), 77 ans, comédien et metteur en scène québécois... 2015. Diana Douglas Webster, 92 ans, première femme de Kirk Douglas... 2014. Noel Black, 77 ans, réalisateur, scénariste et producteur américain... 2010. Bob Probert, 45 ans, l’un des pugilistes les plus redoutés de l’histoire de la LNH... 2008. Jean-Guy Chapados, 65 ans, musicien québécois... 2007. Claude Béchard « Ti-Bé », 68 ans, ex-juge de lignes de la LNH.