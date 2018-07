Groupe de travail sur l'immigration irrégulière: nouvelle rencontre sur les migrants à Ottawa

OTTAWA | Une nouvelle rencontre du Groupe de travail sur l'immigration irrégulière a eu lieu mercredi soir à Ottawa.

Les ministres fédéraux ont fait le point avec des représentants du Québec et de l'Ontario quelques semaines après l’élection de Doug Ford.

L’arrivée de M. Ford à la tête du gouvernement de l’Ontario change quelque peu la donne, notamment du fait qu’il n’a pas nommé de ministre de l’Immigration.

Québec attend pourtant avec impatience le plan de triage de l’Ontario qui permettrait de transporter les migrants d’une province à l’autre.

Promis il y a trois mois, le plan n’est en effet pas encore en place et il faudra attendre encore un peu selon le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau.

«Il faut que la province de l'Ontario soit impliquée dans ce processus-là, de la même façon que Québec (...) On travaille avec la ministre et on espère avoir un plan avant septembre. Il faut leur donner un certain temps pour se familiariser avec leurs dossiers et de prendre ces décisions», a-t-il fait savoir.

Les ministres fédéraux se sont par ailleurs faits avares de commentaires sur leur relation avec le nouveau cabinet de Doug Ford.