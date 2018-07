Il se prive de salaire pour mettre les gens en forme

RIVIÈRE-DU-LOUP | Un homme du Bas-du-Fleuve se privera de salaire pendant un an afin de convaincre les villes du Québec de faire grimper des côtes à pied à leurs citoyens.

Depuis six ans, Yvan L’Heureux organise le Défi Everest qui consiste à monter et à descendre la côte au cœur de Rivière-du-Loup plusieurs fois pendant une fin de semaine.

Cela permet d’amasser des fonds pour les organismes locaux et de faire bouger les citoyens.

Or, M. L’Heureux, qui est acupuncteur, a décidé de prendre une année à ses frais afin de visiter les villes du Québec et de présenter le Défi Everest.

« J’avais des sous de côté et j’ai un mode de vie plutôt simple. Ça me déçoit plus pour ma clientèle, mais j’y crois suffisamment pour prendre une telle décision », a dit Yvan L’Heureux.