Il veut faire signer sa photo grandeur nature de The Weeknd

Comme une vingtaine d’irréductibles qui affrontent la chaleur cuisante dans l’espoir d’avoir les meilleurs places pour le concert de jeudi soir sur les Plaines, Charles-William est présent depuis jeudi matin à l’entrée du site, avec son portrait grandeur nature de The Weeknd... dans l’espoir que le chanteur y appose sa signature lors de son spectacle.

«J’ai eu une permission spéciale de la sécurité pour l’amener, a confié le fan fini. Depuis que je sais qu’il va venir, j’ai fait les démarches pour être certain de pouvoir entrer avec et on l’a autorisé. J’avais fait la même chose au Centre Vidéotron», dit celui qui avait été très déçu par l’annulation de son spectacle le 31 mai 2017, alors que The Weeknd a prétexté un empoisonnement alimentaire.

Le fan de 21 ans a espoir d’être repéré dans la foule par la star pour faire autographier son portrait. «J’ai passé des centaines d’heures à écouter ses chansons. Je ne comprends pas pourquoi il n’a pas réussi à percer le marché de Québec plus que ça. Sa mélancolie m’inspire énormément», a-t-il commenté dans un élan d’enthousiasme.

Le soleil de plomb n’a pas empêché plusieurs autres fans à se rendre à l’entrée des Plaines depuis 8h jeudi matin, question d'être aux premières loges pour ce premier rendez-vous avec le chanteur canadien dans la capitale. Visiblement, son faux bond l'an passé lui a été pardonné.

Photo Sandra Godin

«On avait acheté les meilleurs billets pour le Centre Vidéotron, a raconté Gabrielle, qui fait la file avec son amie depuis 11h. On a su qu’il annulait le spectacle quand on était dans l’autobus pour s’y rendre. On s’est mise à pleurer!»

Plus loin, une autre fan acquiesce. «Moi aussi je me suis mise à pleurer quand j’ai su que c’était annulé. Ça fait longtemps qu’on l’attend, on ne voulait vraiment pas le manquer.»

Équipés

Les fans rencontrés étaient bien équipés pour faire face à un thermomètre qui indiquait ce midi une température ressentie de 37 degrés.

Plusieurs bouteilles d’eau par personne, sandwichs et parapluies leur permettront d’attendre jusqu’à l’ouverture des portes.