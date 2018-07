La Distillerie du Fjord prend de l’expansion

SAGUENAY – Le succès de la Distillerie du Fjord à Saint-David-de-Falardeau est si grand que l’entreprise a annoncé la construction d’un nouveau bâtiment pour augmenter et diversifier sa production.

Le nouveau bâtiment sera construit tout près des installations actuelles, sur le chemin Price, mais il sera trois fois plus grand.

Dans la dernière année, l’entreprise familiale s'est en quelque sorte fait surprendre par l'immense succès de son gin Km 12. Près de 55 000 bouteilles ont été vendues alors que l'objectif fixé était de 25 000.

Grâce à un investissement de près d’un million de dollars, la distillerie pourra augmenter sa production et mieux répondre à la demande.

«L’objectif est de doubler la capacité de production, précise le président et co-fondateur de l’entreprise, Jean-Philippe Bouchard. On va avoir les installations pour produire 100 000 bouteilles de gin Km 12. On investit aussi dans de nouveaux équipements et dans l’automatisation de notre chaîne d’embouteillage.»

De nouveaux produits seront aussi proposés à la clientèle d'ici Noël : une nouvelle recette de gin à base d’alcool de bleuets ainsi qu’une liqueur aux plantes de la forêt boréale.

La distillerie souhaite aussi, d'ici un an, mettre en barils de chêne le tout premier whisky fabriqué au Saguenay–Lac-Saint-Jean.