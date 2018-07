L'air climatisée chez les personnes âgées

Excusez moi, mais l'argument du coût pour s'opposer à l'air climatisée dans les centres pour personnes âgées ne tient pas. Il n'y a pas de prix pour ça. Comme dans bien d'autres domaines, on s'en tient à des aspects purement techniques, qu'on traite parfois avec électoralisme (comme d'offrir un bain de plus par jour). Or, la manière dont on traite nos aînés, soit ceux qui nous ont précédé, c'est un enjeu de société. Et pas un petit.

La condition des aînés est actuellement indigne d'une société qui se veut décente. C'est une responsabilité collective. Il faut cesser de s'en laver les mains. Dommage qu'on ait toujours besoin d'une crise (comme si on ignorait avant qu'il y a une vague de chaleur intense par été) pour que des propositions politiques soient mises sur la table. Elles disparaîtront dès que la question ne sera plus dans l'actualité.

Svp, ayons un peu de mémoire.