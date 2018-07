Les acrobates les plus survoltés du monde débarquent à Montréal

En collaboration avec

La prochaine édition de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE arrive à grands pas et on remarque une tendance intrigante dans la programmation 2018: la prédominance du cirque australien. Le quoi?

Le cirque australien fait présentement vibrer la scène internationale – et avec raison. Les compagnies océaniennes se démarquent par leur approche minimaliste et téméraire des arts du chapiteau. On les reconnaît grâce à leur énergie débordante, leur fort penchant pour les acrobaties périlleuses et l’influence de la danse contemporaine sur leurs mises en scènes soignées. Des créations survoltées qui nous donnent l’impression d’être branchés sur du 220!

Curieux? Voici deux spectacles bouillonnants à aller voir pour s’initier au cirque australien. De quoi vous donner envie d’acheter un billet d’avion pour le pays des kangourous!

Photo Darcy Grant

Backbone : repousser les limites à un rythme effréné

Le 5 juillet prochain, le festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE s’ouvrira avec Backbone, une création de la compagnie australienne Gravity & Other Myths.

Et la troupe porte bien son nom. Son approche casse-cou des arts acrobates a fait pousser des cris aux spectateurs de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE lors de son premier passage au festival en 2014. Depuis, la troupe est abonnée à la métropole. Elle y revient presque chaque année pour épater le public qui, lui, est toujours au rendez-vous.

Photo Darcy Grant

Cette année, c’est avec Backbone que Gravity & Other Myths débarque à Montréal. Avec cette nouvelle création, on peut s’attendre à un spectacle essoufflant rempli de performances brutes, d’énergie débordante et de chorégraphies d’une fluidité étonnante – surtout compte tenu du rythme accéléré que suit la production.

Les acrobates de Gravity & Other Myths maitrisent la technique avec une grâce inégalée. Cette aisance leur permet de repousser les limites physiques et créatives des arts du cirque.

Backbone – du 5 au 14 juillet à la TOHU

Photo Jose Cardona

Scotch & Soda : plus on est de fous plus on cirque

Quand on dit que le cirque australien est déjanté, on n’invente rien. Avec Scotch & Soda, une création ultra-festive de Company 2, c’est dix musiciens et acrobates qui partagent la scène dans une ambiance déroutante à la bonne humeur contagieuse.

Pour Scotch & Soda, Company 2 s'est associé au Uncanny Carnival Band. Au total, six multi-instrumentistes maitrisant pas moins de 21 instruments (!!) partageront la scène avec les artistes de cirque.

Photo Jose Cardona

La trame sonore swing et jazz est 100% adaptée à la réalité circassienne. Elle réagit aux mouvements des acrobates, participe à son rush d’adrénaline et sait jouer de ses talents versatiles pour créer une ambiance hautement enthousiaste.

Scotch & Soda, c’est une grande fête aux airs de cabaret qui rend hommage aux cirques ambulants et aux carnavals européens du siècle dernier. La musique live accompagne les acrobates audacieux qui rivalisent de prouesses pour épater la galerie. Ici aussi, le rythme est totalement haletant – et on en redemande !

Scotch & Soda – du 10 au 21 juillet au Théâtre Saint-Denis 2

Amateurs de sensations fortes? Partez à la rencontre du cirque australien pendant MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE. Avec Backbone et Scotch & Soda, le coup de foudre est garanti!