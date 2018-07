Le Festival d’été de Québec s’ouvrira ce soir, en pleine canicule, et même si la chaleur a donné quelques maux de tête aux organisateurs durant le montage du site, on assure être prêts à accueillir de façon sécuritaire les milliers de spectateurs attendus pour les prochains jours.

Le directeur de la production du festival l’admet d’emblée, la météo a été surveillée de près au cours des derniers jours, la chaleur donnant du fil à retordre aux travailleurs chargés de préparer le site.

« On a des travailleurs qui ont eu des coups de chaleur. On donne de l’eau à tous les travailleurs, on permet les pauses, et tout », explique Patrick Martin, précisant que c’est en après-midi que les employés peinaient à vaincre la chaleur accablante du site des plaines d’Abraham.

L’organisation affirme n’avoir constaté aucun retard dans la préparation de ses différents sites. Une rapide visite sur les plaines, hier, permettait toutefois de constater que le travail n’était pas terminé. Structures de métal disposées à gauche et à droite, ouvriers en sueurs, va-et-vient continu de chariots élévateurs, les plaines d’Abraham étaient en sprint final.

Aucune mesure supplémentaire

Les dirigeants du FEQ assurent également être en mesure d’offrir un environnement sécuritaire aux festivaliers qui assisteront au spectacle d’ouverture de The Weeknd, prévu sous une température ressentie qui frôlera les 40 °C.

Aucun dispositif spécial n’a été ajouté malgré les prévisions. Canons à eau et stations d’arrosage ne feront donc pas leur entrée au festival.

« Les canons à eau ne s’adressent pas à toutes les foules, il y en a pour qui ça ne fait pas », précise le directeur de la production, conscient malgré tout que les risques de coups de chaleur seront élevés.

« On préfère donner de l’eau, tout simplement. Si on voit des gens en détresse, qui ont des problèmes avec la chaleur, on va donner de l’eau », indique Patrick Martin.

Attentifs aux orages

Pour ce qui est des risques d’orages violents qui accompagnent les températures chaudes et humides typiques à la canicule, Patrick Martin maintient que le festival est prêt. Plusieurs leçons ont été tirées du party interrompu des Foo Fighters en 2015.

« On est lié avec des météorologues de l’Oklahoma qui nous suivent. Par exemple, il y a eu des orages lundi dernier et j’ai reçu leurs alertes, et un météorologue me téléphone pour me parler du développement de l’orage. [...] Ils nous permettent même d’établir nos échelles de tolérance, par exemple la résistance de nos structures en fonction des vents, etc. », indique M. Martin.

PAS DE LIQUIDES SUR LES SITES