Les stars débarquent au Comiccon

L’acteur américain Danny Trejo s’apprête à débarquer pour la première fois à Montréal. Et il a un plan bien précis : profiter du Comiccon pour faire avancer le projet Machete Kills in Space, le troisième chapitre de la saga mettant en vedette son célèbre personnage de mercenaire sanguinaire.

« Je vais appeler [le scénariste et réalisateur] Robert Rodriguez pendant ma conférence de dimanche. Si les fans de Montréal sont assez bruyants, peut-être que le projet va avancer plus rapidement », lance l’acteur dans un éclat de rire, en entretien téléphonique avec Le Journal depuis Los Angeles.

Il y a déjà cinq ans que Danny Trejo n’a pas prêté ses traits à Machete, le personnage ayant, selon lui, le plus marqué ses fans. Et malgré les années, il demeure confiant, et rassurant, quant au retour de son antihéros.

« Chaque fois que je rencontre des fans, ils me parlent surtout de Machete. Certains me parlent de mon rôle dans Heat, mais jamais autant que Machete. Alors je veux vraiment le ramener au cinéma. Vous savez comment c’est : l’écriture prend beaucoup de temps. Mais on travaille là-dessus », révèle-t-il.

Plus actif que jamais

Il faut dire que Danny Trejo est particulièrement occupé par les temps qui courent. À 74 ans, l’acteur est plus en demande que jamais avec plus d’une vingtaine de projets attendus au cours de la prochaine année.

Parmi ceux-ci, il a récemment bouclé le tournage de 3 From Hell, la très attendue suite des films House of 1000 corpses et The Devil’s Reject, réalisée encore une fois par Rob Zombie. Les détails quant au synopsis de ce nouveau film sont gardés secrets, mais Danny Trejo promet qu’il ne décevra pas.

« C’était vraiment génial de retrouver Rob Zombie. Surtout que, avec ce nouveau film, il va beaucoup plus loin qu’il n’est jamais allé. À côté de 3 From Hell, son Halloween a l’air d’un conte pour enfants », avance-t-il.

La retraite semble donc être un concept étranger à celui qui a campé plus de 350 rôles depuis le milieu des années 1980.

« Je fais ce que j’aime le plus au monde. Alors pourquoi j’arrêterais ? Je suis en forme et j’ai la vie dont j’ai toujours rêvé. Et je veux que ça continue », conclut Danny Trejo.

►Le Comiccon de Montréal se déroule jusqu’à dimanche au Palais des congrès.

Voici quelques vedettes que vous pourrez rencontrer ce week-end... et ce qu’il vous en coûtera pour en ramener un souvenir tangible.

Photo courtoisie

Chuck Norris

Photo : 120 $

Autographe : 90 $

Celui qu’on surnomme l’homme le plus puissant du monde arrivera samedi au Comiccon de Montréal, au plus grand bonheur des fans d’arts martiaux.

Photo courtoisie

David Duchovny

Photo : 110 $

Autographe : 100 $

Vous avez toujours rêvé de rencontrer Fox Mulder ? David Duchovny rencontrera les fans de la série The X-Files.

Photo courtoisie

Jason Momoa

Photo : 120 $

Autographe : 100 $

La star de Game of Thrones et Aquaman est celle dont la rencontre vous coûtera le plus cher au cours du week-end.

Photo courtoisie

Val Kilmer

Photo : 100 $

Autographe : 100 $

Pour certains, il est Batman. Pour d’autres, Le Saint ou encore Iceman.

Photo courtoisie

Pamela Anderson

Photo : 90 $

Autographe : 75 $

Avis aux fans de Baywatch : deux ans après le tournage de Sur-Vie aux côtés de Mariloup Wolfe, la bombe blonde revient à Montréal pour le Comiccon.

Photo courtoisie

John Barrowman

Photo : 70 $

Autographe : 50 $

Connu pour ses rôles dans des séries cultes allant de Torchwood à Doctor Who, en passant par Desperate Housewives.

Photo courtoisie

Morena Baccarin

Photo : 75 $

Autographe : 65 $

L’héroïne de Gotham et Deadpool participe cette année à son tout premier Comiccon en sol montréalais.

Photo courtoisie

Jennifer Morrison

Photo : 65 $

Autographe : 50 $

Vous l’avez vue à la télévision dans House, How I Met Your Mother, puis maintenant dans Once Upon a Time.

Photo courtoisie

Patrice Robitaille et Julie Le Breton

Photo et autographe :gratuit

Plusieurs artistes québécois seront sur place, dont les têtes d’affiche de la série Victor Lessard, Patrice Robitaille et Julie Le Breton.