L’été chaud d’un trafiquant des Hells

« Allô, c’est Gogo. J’ai quatre filles à 85. Peux-tu m’aider à passer ça ? »

Michel « Gogo » Pedneault, un vétéran trafiquant de Blainville, ne travaillait pas dans l’industrie du sexe ou de la traite de personnes quand il a écrit ce texto en langage codé à un complice.

Photo d’archives, Police de l’Ontario

En faisant référence à des « filles à 85 », il voulait parler de kilos de cocaïne pure à 85 % qu’il se procurait à Montréal et que ses clients d’un réseau relié aux Hells Angels allaient « passer » ou revendre dans l’est de l’Ontario.

Mais l’été 2018 promet d’être plus dur à passer que des briques de « coke » pour lui.

Le mois dernier, un juge de la Cour supérieure à Ottawa l’a déclaré coupable de complot et de trafic de cocaïne à la suite d’une opération d’envergure de la Police provinciale de l’Ontario (OPP en anglais).

Et en attendant de connaître la peine qui l’attend là-bas à la mi-août, il sera escorté au palais de justice de Montréal ce vendredi pour recevoir sa sentence dans une autre cause de stupéfiants et une de conduite dangereuse.

12 ans pour un complice

En 2013, l’OPP a recruté un bandit sur l’aide sociale et l’a payé 240 000 $ pour en faire un agent civil d’infiltration chargé de piéger son ami David Bullen, présumée tête dirigeante d’un réseau de trafiquants basés dans l’est de l’Ontario et qui s’approvisionnaient au Québec.

Photo d’archives, Police de l’Ontario

Le bras droit de Bullen au Québec était Michel « Frenchie » Côté, 58 ans, d’Amherst dans les Laurentides — qui purge une peine de 12 ans dans cette affaire. Ce dernier avait un chalet à Mont-Tremblant où chaque kilo de cocaïne valant plus de 40 000 $ était dilué et emballé en petits sachets pour être écoulé sur le marché ontarien.

Michel Pedneault a fourni une quantité « considérable de cocaïne » à Côté, d’après le juge Ron Laliberté, au terme du procès de celui qui était aussi surnommé « Ped ».

Mais quand son chien a flairé les policiers surveillant sa résidence de Smith Falls, le 24 mai 2013, Bullen, qui n’a pas encore été jugé, a compris qu’il était épié et s’est temporairement éclipsé du paysage. Ses comparses allégués, dont les communications étaient espionnées par la police, se sont retrouvés en plein désarroi.

« Je suis en train de perdre toute la business. Je capote ! », a dit Michel Côté à un complice, le 13 septembre suivant.

Des documents comptables saisis par la police laissent croire que le réseau avait une dette de plus d’un demi-million de dollars envers Pedneault.

Dans le trouble

« Dis à [Côté] qu’il me texte. Réponds-moi d’ici demain ou je donne ton “bill” à King Kong. Là, je suis dans merde », écrivait d’ailleurs Pedneault, le 22 septembre 2013, sur un ton exaspéré, dans un texto à un proche de Côté.

Le 16 octobre suivant, Pedneault s’est sauvé après avoir constaté qu’une perquisition était en cours chez lui. Il a semé les policiers lors d’une poursuite à haute vitesse sur 8,5 km, en franchissant des intersections sans ralentir et en lançant ses cellulaires par la vitre de sa voiture.

Sa cavale a pris fin à Montréal, en février 2016, quand des policiers du SPVM l’ont épinglé en possession de stupéfiants.