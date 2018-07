Lévis: Gilles Lehouillier souligne l’appui régional au troisième lien

Gilles Lehouillier a réuni maires, préfets et gens d’affaires des MRC environnantes de Québec et Lévis, jeudi, pour une démonstration d’appui au projet de troisième lien.

Pour la deuxième fois en un peu plus d’une semaine, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a convoqué les journalistes et s’est entouré d’élus des villes voisines pour faire la promotion du projet de lien routier entre Lévis et Québec.