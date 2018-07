Selena Gomez a un truc surprenant pour s'entraîner n'importe où et n'importe quand

Selena Gomez a dévoilé qu’elle utilisait un truc bien simple, mais surprenant, pour s’entraîner à tout moment: des poids pour les chevilles.

C’est dans une série de photos partagées sur Instagram que l’on a pu apercevoir que la chanteuse de «Back To You» portait cet équipement fitness lors d’une journée à Disneyland.

Instagram Les clichés partagés par Selena Gomez ont fait énormément jaser, non seulement à cause du côté inusité des poids aux chevilles, mais parce qu’on peut la voir en compagnie de David Henrie, avec qui elle tenait la vedette dans l’émission Wizards of Waverly Place.

Pesant habituellement entre deux et dix livres, les poids de chevilles augmentent l'effort physique lors des activités simples, comme la marche, ou lors d’exercices plus ciblés, comme des leg lifts. Ils permettent aussi de tonifier et muscler les jambes lorsqu'on marche et peuvent amplifier la difficulté des exercices abdominaux.

Une idée ingénieuse qu’on va rapidement adopter lors des journées où l’on doit marcher sur de longues distances. En plus, les poids pour les chevilles portés par Selena Gomez ne sont pas très dispendieux.

On vous les a trouvés sur Amazon pour moins de 30$!

Poids pour chevilles et poignets Empower, 24$, amazon.ca

À nous les jambes sculptées!



