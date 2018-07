Vieux-Québec: l’ouverture du Strom Spa remise à l’automne

La complexité du chantier du futur Strom Spa du Vieux-Québec, au bassin Brown, force l’entrepreneur en construction et les dirigeants de l’entreprise à repousser jusqu’à octobre l’ouverture initialement prévue cet été.

Les multiples bassins répartis de façon « labyrinthique » et « pavillonnaire », ainsi que plusieurs autres détails d’architecture ont notamment apporté des délais supplémentaires à l’entrepreneur, la compagnie l’Intendant.

« Ce n’est rien de très scientifique, mais la façon dont on a construit le spa, et avec son architecture, il y a beaucoup de détails que l’entrepreneur avait sous-estimés », indique Guillaume Lemoine, président de Strom Spa Nordique.

« Quand on a refait l’échéancier, récemment, on a réalisé que c’était très difficile d’ouvrir pour le mois d’août. Ce sera plus fin septembre, début octobre », poursuit M. Lemoine.