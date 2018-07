Vivre et mourir

Décéder et mourir ne sont pas des verbes interchangeables. Décéder, employé surtout dans la langue administrative, signifie cesser de vivre quand on parle d’une personne. Mourir a malheureusement le même effet sur un individu que décéder, mais une plante, un concept, etc., ne peuvent que mourir. Mourir s’emploie aussi pour créer une image : mourir d’ennui ou mourir de rire, ce qui n’est pas très drôle. On dit « un tel meurt dans un accident » et non « un tel décède dans un accident ». Mais vive la vie quand même ! De nos jours, le mot « vive », tiré du subjonctif présent de vivre, a presque perdu sa valeur de verbe. Perçu plutôt comme un mot exclamatif, il varie rarement. L’accord au pluriel n’est quand même pas fautif. Autrement dit, la locution « vivent les vacances » est acceptée, mais « vive les vacances » est plus fréquent. Les vacances ont une fin. Désolé ! Mais, rassurez-vous, on peut écrire « fini les vacances » ou « finies les vacances ».