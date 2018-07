17 raisons de partir en «road trip» dans le comté de Prince Edward

Si vous avez un seul petit voyage à faire cet été, c’est dans le comté de Prince Edward que vous devez aller!

En plus d’être cute, paisible et de plus en plus branchée, cette région agricole de l’Ontario compte 40 vignobles et un nombre surprenant de beaux endroits à découvrir.

L’équipe de Silo 57 s’est rendue dans les 3 principaux villages du comté - Wellington, Bloomfield et Picton - et a déniché de vraies belles adresses pour vous.

Voici donc quelques-unes des nombreuses raisons de vous y rendre:

1. Pour profiter des plages et des grandes dunes du parc provincial Sandbanks

2. Pour saliver devant le menu (et le décor) du bistro canadien The Courage

3. Pour vous procurer des tasses de porcelaine rétro et de drôles d'antiquités au magasin Dead People’s Stuff (!)

4. Pour vous promener à vélo à travers les vignes et les champs

5. Pour aller prendre un verre de rosé et des milliers de selfies au trop beau June Motel

6. Pour vous régaler de mille et une choses au marché fermier de Wellington

7. Pour déguster un verre de Pixie à la Rosehall Run Winery

8. Pour vous payer un party d’huîtres au Sand and Pearl Oysters Bar en revenant de la plage

9. Pour goûter les lattés et les pâtisseries maison fraîches du jour du Enid Grace Cafe

10. Pour tomber sans cesse sur de vieilles granges photogéniques en roulant dans la campagne

11. Pour trouver des cadeaux funky à vos amis à la boutique-café General Store de Wellington

12. Pour voir un show au bar The Speakeasy du bistro Agrarian

13. Pour bruncher au bord de l’eau sur la terrasse du Drake Devonshire

14. Pour boire des bulles - et vivre un grand moment Pinterest - à la Hinterland Wine Company

15. Pour engloutir une crème glacée de chez Slickers en flânant sur la rue principale de Bloomfield

16. Pour commander une p’tite pinte à la microbrasserie Midtown Brewing Co

17. Pour marcher sur la plage du parc provincial North Beach en fin de journée

