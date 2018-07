MOISAN, Remy



Au CISSS des Laurentides, Hôpital de Mont-Laurier, est décédé le 28 juin 2018, à l'âge de 72 ans, Monsieur Rémy Moisan, fils de feu Léopold Moisan et de feu Marie-Louise Morasse, époux de Renée Beaumont. Il habitait Mont-Laurier, auparavant à St-Raymond et natif de St-Léonard de Portneuf. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Julie (Sylvain Le Dû), Mariane (Laurent Laurin); ses petits-enfants: Samuel et Émile et les enfants de Laurent: David et Chloé. Monsieur Moisan laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs: Marcel (Alice Béland), Lorraine, Sylvie (Philippe Paradis), Gilbert (Chantal Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaumont: Jacques (Noëlla Cayer), André (Norma Matte), Annette, Simon (Marie Genois), Roger (Heather Roberge), Denise (Pierre Guyon), Madeleine (Romain Déry), Jean (Guylaine Morasse) et Michel (Marie-Claude Julien); des oncles, des tantes, des cousins, cousines, des neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis. Il fut prédécédé de son frère Martin (Micheline Julien), sa sœur Réjeanne (feu Joe Febbo) et de sa belle-sœur Suzanne Beaumont .Une célébration de la parole (privée) en présence des cendres aura lieu au cimetière de St- Raymond-de-Portneuf à une date ultérieure.offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.