Beaucoup de prudence

« Le Colorado n’est pas dans un bon moment, mais il y a quelques semaines, on affrontait Philadelphie qui n’était pas dans un bon moment, on les a pris peut-être un peu à la légère et ça avait joué contre nous », a insisté Samuel Piette.

On semble jouer avec plus de légèreté dans le camp de l’Impact depuis un mois. Ce sont peut-être les victoires, mais il n’y a pas que ça.

« J’ai ressenti une forme de soulagement qui est pour moi différente du relâchement. Le soulagement, je peux l’autoriser parce que quand on souffre et que ça va un peu mieux, on a le droit de se sentir soulagé. Par contre, on n’a pas le droit de se relâcher.