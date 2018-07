Bières et pastis avant midi pour les partisans français

« On est en demi, on est en demi », ont exulté les quelque 200 amateurs, réunis au bar Les enfants du rock, sur l’avenue du Mont-Royal, après la victoire.

Photo Matthieu Payen

« On est soulagé, mais dès le premier but, on sentait que la victoire ne pouvait plus nous échapper », affirme sereinement Erwan Dufour, un Lyonnais d’origine installé depuis quatre ans dans la métropole.