Bo Bichette et Danny Jansen au match des espoirs

Le joueur d’arrêt-court Bo Bichette et le receveur Danny Jansen seront les deux représentants de l’organisation des Blue Jays de Toronto qui participeront au match des espoirs prévu le 15 juillet à Washington, en marge de la classique des étoiles du baseball majeur.

Fils de l’ancien frappeur de puissance Dante Bichette, Bo Bichette a conservé une moyenne au bâton de ,269 avec les Fisher Cats du New Hampshire, au niveau AA, cette saison. Il a totalisé huit circuits et 44 points produits en 82 rencontres, en plus de voler 26 buts.

Pour sa part, Jansen a frappé pour ,287 avec le club-école AAA des Jays, les Bisons de Buffalo, en 2018. Il a cogné six longues balles et fait compter 42 points.