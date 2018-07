JALBERT, Raymond



À la maison, entouré de sa famille, monsieur Raymond Jalbert nous a quittés paisiblement le 27 juin 2018.Il laisse dans le deuil son épouse madame Isabelle Reid-Jalbert; ses enfants: Nathalie (Alain Langis), Marie-Claude, Stéphanie (Martin Roberge); ses petits enfants: Anthony-Ray, Jessie et Kevan Langis, Francis Savard, Mathieu, Patrick et Mireille Boucher, Alexandra et Gabrielle Roberge et ses arrière-petits-enfants: Maverick Langis et William Langis; son frère Eddie Jalbert et sa soeur Andrée Jalbert, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs. En plus de ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.dès 9 h 30 pour recevoir les condoléances.Afin de compenser l'envoi de fleurs, les gens qui le désirent peuvent faire un don à la Société de recherche sur le cancer