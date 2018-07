Comment faire de l’argent en s’improvisant guide touristique

Voyager et dépenser. Deux mots qui vont souvent de pair quoi que l’on fasse. Mais si les activités gratuites et le staycation, qui consiste à prendre des vacances pour jouer les touristes dans votre ville, ont la côte cette année, parfois, ces options ne nous offrent pas tout le dépaysement souhaité.

Voilà où arrivent les plateformes d’expériences par des locaux. Véritable phénomène depuis quelques années, ces plateformes permettent à des quidams comme vous et moi de s’improviser guides, chauffeurs ou chefs pour quelques touristes désirant sortir des circuits touristiques.

Comment ça marche ?

Quelle que soit la plateforme que vous choisissez, le concept demeure le même. Il s’agit de créer une expérience unique, qui se démarque de ce qu’offrent les attractions touristiques traditionnelles ou qui serait difficilement accessible pour un touriste par lui-même.

L’idéal ? Trouvez ce qui vous passionne et qui vous semble représentatif de votre coin de pays. Ne cherchez pas trop loin, ce qui est banal pour vous ne l’est peut-être pas pour un habitant du bout du monde !

Vous pourriez par exemple organiser une escapade à la cabane à sucre, une partie de pêche sur la glace ou une journée de ponton sur le lac des Deux-Montagnes. Cela vous semble banal ? C’est un peu l’objectif. Les voyageurs veulent avoir un aperçu du quotidien des locaux (exception faite du dimanche en mou à dévorer des séries).

Une fois l’expérience choisie, il vous reste à en définir le prix et à la vendre. L’idéal est la formule tout inclus. Calculez le coût des entrées, lunchs, déplacements qui seront encourus, ajoutez votre temps et faites un prix global. Pour trouver le juste prix, inspirez-vous aussi des autres expériences du genre offertes et comparez-vous aux circuits touristiques.

Pensez aussi que la plateforme retenue pour vendre votre forfait se gardera une commission.

Quelle plateforme choisir

Il faut ensuite vendre votre activité. Chaque plateforme propose une structure différente. Le meilleur conseil sera ainsi de suivre les étapes et conseils de celles-ci pour mettre en valeur votre offre selon leurs standards respectifs. Pour choisir une plateforme, observez ce qui s’y offre déjà. Vous voudrez aussi une plateforme qui propose un bon nombre d’activités dans votre ville, cela voudra dire que les gens la consultent réellement !

Les deux plateformes les plus connues sont Airbnb, avec son volet Expériences, et Toursbylocals. Il existe aussi des plateformes plus spécialisées, comme le populaire Eatwith qui offre aux voyageurs d’aller partager un repas chez l’habitant. Chacune de ces plateformes offre une expérience qui lui est propre et prend en charge le volet administratif, incluant de prendre le paiement des voyageurs, de vous permettre d’échanger vos coordonnées et de promouvoir votre activité. Point positif pour Airbnb, la plateforme inclut une police d’assurance tant pour les touristes que pour leur hôte.

Et comme touriste ?

Si jouer les guides peut permettre de faire quelques centaines de dollars et de belles rencontres tout en partageant votre passion, je vous recommande aussi d’essayer de telles activités lorsque vous voyagez. Vous connaissez maintenant le concept, alors si vous êtes en quête d’authenticité, voici peut-être votre solution. N’espérez toutefois pas nécessairement obtenir un rabais, car les guides improvisés paient souvent plus cher pour les activités qu’ils vous offrent que les grossistes. À chaque voyageur son expérience !

Conseils