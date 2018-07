[PHOTOS ET VIDÉO] Neil Young offre une vraie leçon de rock au FEQ

Il a fait son entrée dans la pénombre sans dire un mot, a pris quelques instants pour accorder sa guitare, puis il a lancé les hostilités en étirant sur presque quinze minutes Like an Inca. C’est ainsi que Québec s’est fait souhaiter la bienvenue dans l’univers de Neil Young, l’indomptable légende vivante canadienne du rock.

On nous le disait capable du meilleur comme du pire en concert. Vendredi, pour sa toute première visite en carrière à Québec, devant des plaines d’Abraham bondées, le vieux Neil a montré qu’à 72 ans, il pouvait mettre des dizaines de petites jeunesses dans sa poche arrière.

Photo Didier Debusschère

«C’est la première fois, je n’arrive pas à y croire», s’est-il étonné.

Pour cette occasion spéciale, il a servi une époustouflante leçon de rock. Ainsi, après ce qui a possiblement été la plus longue première chanson de l’histoire des Plaines, le parrain du grunge s’est mis à martyriser furieusement sa guitare sur Fuckin’ Up, qu’il a complété en esquissant un petit sourire de gars fier de son coup.

Photo Didier Debusschère

Après avoir joliment ralenti le tempo pour Cortez the Killer, il s’est adressé pour la première fois au public. Il s’est dit heureux d’être parmi nous et a lancé un «merci beaucoup» en français.

Coup de tonnerre

Et puis, un autre coup de tonnerre a retenti quand Young, qui faisait équipe avec ses efficaces compagnons de Lukas Nelson and Promise of the Real (qu’on avait vus en début de soirée), a sorti la bombe Rockin’ in the Free World, puissante à souhait.

Photo Didier Debusschère

Le rockeur a ensuite ralenti la cadence et mis de l’avant sa voix haut perchée sur I Am The Child, dédiée «aux enfants qui sont en cage un peu partout», une référence évidente aux politiques de Donald Trump.

Il est resté dans le même registre pour Lotta Love avant de passer le micro pour deux titres de la bande à Lukas Nelson, un segment dont on aurait pu se passer tellement il ne soutenait pas la comparaison avec le copieux menu proposé par Young.

Photo Didier Debusschère

Le pied au plancher

Cette baisse de régime ne s’est pas éternisée. L’épique Down By the River, allongée à son maximum en formule improvisation, a marqué le retour aux choses sérieuses.

Puis Like a Hurricane, communion de toutes les six cordes sur scène pour un formidable bain de distorsion livré sans concession, à prendre ou à laisser.

Photo Didier Debusschère

Sans jamais lever le pied, il a ensuite enfilé Angry World et Hey Hey, My My dans laquelle il prédit que le rock and roll ne mourra jamais. Vendredi soir, c’était difficile de le contredire.

Comme si ce n’était pas assez, il a ensuite ajouté une cerise sur le sundae en attaquant le rappel, harmonica au bec, avec un classique de son répertoire, Harvest Moon.

Deux heures de Neil Young plus tard, les Plaines étaient comblées.

Nelson se déchaine

Ce n’est pas parce qu’il faisait du surtemps avec Neil Young au programme principal que Lukas Nelson et ses Promise of the Real ont mis la pédale douce durant leur propre prestation en début de soirée.

Devant une foule clairsemée, ils y ont mis toute la gomme et on a rapidement compris pourquoi les routes de Young et des POTR se sont croisées à l’intersection de toutes les libertés.

La bande du fils à Willie explore avec une rutilante dextérité toutes les essences du rock sudiste, dont elle se présente en digne héritière, se permettant d’étirer les morceaux pour en extirper de beaux effluves blues, country et roots.

Kurt Vile et l’indifférence

Moins exubérants, Kurt Vile et ses Violators sont apparus comme une accalmie entre deux tempêtes à la brunante. Leur stoïcisme ne gâchait heureusement pas le plaisir auditif. Nous étions mélodiquement une coche au-dessus de ce que venait d’offrir Lukas Nelson.

Il faut dire que le rendu musical frisait la perfection et que les chansons au programme provenaient principalement de Wakin on a Pretty Daze et b’lieve I’m goin down..., deux des albums indie rock les mieux cotés des dernières années.

Par contre, les plaines d’Abraham n’étaient pas le site optimal pour établir une bonne connexion avec un public largement indifférent. Un retour dans un lieu plus intime est à souhaiter pour ce brillant auteur-compositeur.