Elvis Costello forcé d’annuler des concerts à la suite d’une opération pour un cancer

En pleine tournée européenne, le chanteur anglais de 63 ans a dû annuler les six concerts qu'il devait donner cet été.

Dans un communiqué publié sur son site, Elvis Costello a fait savoir qu’il avait du mal à se remettre d’une intervention chirurgicale subie en mai dernier pour traiter une tumeur maligne.

«Je dois maintenant accepter le fait que ça va prendre plus de temps que je ne l'aurais souhaité pour que je retrouve toutes mes forces», a-t-il écrit.

Comme le mentionne Buzzfeed, son médecin lui avait donné de bonnes nouvelles en affirmant qu’il avait «rarement, voire jamais, vu un cancer petit mais si agressif être battu par une seule opération».

Le chanteur précise toutefois que ses médecins lui ont fortement recommandé d’annuler le reste de la tournée après ses derniers concerts.

«Demandez l’avis de votre médecin si vous avez un doute et, s’il le faut, agissez prestement. Cela pourrait vous sauver la vie. Croyez-moi, c’est mieux que de jouer à la roulette russe», a-t-il ajouté.

Figure de proue du new wave et du post-punk, Elvis Costello s’est fait connaître dès la sortie de son premier album, My Aim Is True, paru en 1977.

Au fil des ans, il a connu le succès avec des titres comme Alison, Pump It Up, (What's So Funny 'bout) Peace, Love, and Understanding? et plusieurs autres tubes.

Prompt rétablissement, M. Costello!