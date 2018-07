Jane Birkin révèle que «Je t’aime... moi non plus» choque encore, un demi-siècle après sa sortie

Un demi-siècle après sa parution dans la controverse, le sensuel duo Je t’aime ... moi non plus de Serge Gainsbourg et Jane Birkin continue de choquer.

La plus française des chanteuses anglaises a révélé à des admirateurs médusés, lors d’un entretien public tenu en marge de son concert au Festival d’été, samedi soir, que les promoteurs d’une performance de Birkin/Gainsbourg-Le symphonique qui se tiendra dans une église, la semaine prochaine, lui ont demandé de ne pas chanter ce classique du répertoire français de même que Requiem pour un con.

«Malgré tout, ça garde son côté sulfureux», s’est amusée Miss Birkin.

Le parfum de scandale qui entoure ce titre continue donc de tenir, cinquante ans après que Birkin eut dit oui sans hésiter quand Gainsbourg lui a demandé de lui donner la réplique dans une nouvelle version de la chanson, après que la première avec Brigitte Bardot eut fait scandale au point de compromettre sa diffusion.

«Je n’avais jamais entendu un truc pareil. Évidemment que j’ai dit oui quand il m’a demandé de la chanter. Je l’aimais et je ne voulais pas qu’il chante avec Mireille Darc dans une cabine téléphonique», a-t-elle raconté, provoquant l’hilarité dans la salle.

Qualifié d’obscène, ce méga succès avait été banni par le Vatican et la BBC. «Un coup de pub incroyable», a rappelé Jane Birkin.

En 1991, «c’était émouvant»

Affable et généreuse, Jane Birkin s’est aussi souvenue de son premier concert au Festival d’été. C’était en 1991, au même parc de la Francophonie (alors appelé le Pigeonnier) où elle chantera samedi soir et il pleuvait des cordes, lui a rappelé l’animatrice Monique Giroux, qui dirigeait la conversation devant public.

«Je suis venue ici avec ma mère, quelques mois après le décès de Serge et de mon père. J’ai chanté dehors et je me souviens des bus qui se sont arrêtés pour écouter. C’était terriblement émouvant.»

Prix Miroir

Le Festival d’été a profité de son passage pour lui rendre hommage. Jane Birkin a reçu le prix Miroir de la Renommée, une récompense que le festival décerne à de grands artistes «qui viennent nous voir et dont la carrière nous a touchés», a dit le directeur de la programmation, Louis Bellavance, qui lui a remis son prix.

«Je suis touchée par ce cadeau», a soufflé à son oreille Mme Birkin.

Jane Birkin chantera les chansons de son défunt mari, samedi soir, au Parc de la Francophonie, en compagnie de l’Orchestre symphonique de Québec.