La Fondation Félix-Leclerc tenait une soirée-bénéfice le mercredi 4 juillet, à l’Espace Félix-Leclerc. Les fonds recueillis visent à soutenir des activités organisées par la Fondation afin de promouvoir et de développer la culture francophone. À cette occasion, Corneille offrait un concert intime. Pascale l’a rencontré en entrevue. Il a parlé de son rapport à la langue française et des raisons qui l’ont incité à prendre part à cette activité. Il a entre autres rappelé l’importance de perpétuer l’œuvre de symboles forts comme Félix Leclerc pour s’assurer que la langue française demeure bien présente dans l’univers musical. Ils ont également échangé sur son nouvel album Love and Soul ainsi que sur son prochain spectacle.

Rappelons que la Fondation Félix-Leclerc, par sa mission, perpétue l’œuvre de Félix Leclerc et favorise le financement de l’Espace Félix-Leclerc. Les fonds recueillis visent à assurer les activités du programme de bourses du Prix Félix-Leclerc de la chanson. Ce prix est décerné lors des Francofolies de Montréal et lors d’une soirée organisée pour de jeunes auteurs-compositeurs-interprètes québécois et français en Europe. Ce prix salue la créativité dans le domaine de la chanson francophone.

La Fondation accorde également un prix Félix-Leclerc de la poésie dans le cadre du Festival international de la poésie de Trois-Rivières à de jeunes écrivains francophones. Elle souhaite aussi jouer un rôle éducatif auprès de la relève artistique par la tenue de séminaires, de conférences et d’ateliers. Enfin, elle produit et diffuse des spectacles et organise des activités qui appuient le développement de la culture francophone. Information : felixleclerc.com