Grossesse et canicule

Enceinte de 24 semaines, Kim Rusk a trouvé refuge auprès de son climatiseur pour affronter la canicule qui a balayé la province au cours des derniers jours. Elle en a profité pour planifier un voyage et un shower.

« Je pars en voyage avec mon chum et sa fille. On part en winnebago en Caroline du Nord, avec des couples d’amis et leurs enfants. Ça va être malade comme voyage. Aussi, j’organise un shower non conventionnel avec une cinquantaine de personnes. Je veux que ce soit déjà le premier gros party de notre belle cocotte », raconte-t-elle, lors d’une conversation téléphonique avec Le Journal, jeudi dernier.

L’animatrice admet être impatiente de recevoir la visite de la cigogne en octobre prochain.

« Je compte les semaines avant d’accoucher. J’ai hâte d’y voir la bette ! Sérieusement, c’est toute une expérience de vie. C’est quelque chose de voir la transformation du corps. Dans cinq ans, je suis sûre que je vais voir des photos de moi et que je vais me dire que j’étais heureuse de vivre ça », confie-t-elle.