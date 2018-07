Jesse Marsch quitte les Red Bulls

L’entraîneur-chef des Red Bulls de New York, Jesse Marsch, a remis sa démission vendredi et sera remplacé par l’adjoint Chris Armas, a annoncé l’organisation.

Ancien pilote de l’Impact de Montréal, Marsch pourrait se retrouver à la barre du RB Leipzig (une concession détenue en partie par le groupe Red Bull Allemagne), au sein de la Bundesliga, selon diverses sources. Avec le club new-yorkais, il a présenté une fiche de 58-35-25, menant les siens vers deux participations à la Ligue des champions de la CONCACAF au cours de son séjour de trois saisons et demie au New Jersey.

«Nous appuyons totalement la décision de Jesse qui est à la recherche de nouvelles opportunités, a déclaré dans un communiqué le directeur sportif Denis Hamlett. Il a joué un rôle important dans la création de notre identité. Et la culture gagnante mise en place ici est le résultat du dévouement et du travail acharné de chacun. Chris et son personnel d’entraîneurs s’assureront que l’équipe soit prête à compétitionner chaque semaine.»

Ancien joueur, Armas est le 16e instructeur-chef de l’histoire des Red Bulls. Le New-Yorkais s’est joint à ceux-ci en 2015.