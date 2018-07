Justin Smoak sonne la charge pour les Blue Jays

Le joueur de premier but a ainsi claqué sa 12e longue balle de la saison. Il a réussi deux coups sûrs en trois présences officielles au bâton et soutiré un but sur balles.

Sam Gaviglio a été le lanceur choisi par le gérant John Gibbons pour amorcer cette rencontre. Le droitier de 28 ans a alloué deux points, dont un seul mérité, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches et un tiers.

La relève des favoris locaux a ensuite tenu le coup. Joe Biagini (1-5), Aaron Loup, Seunghwan Oh, John Axford et Tyler Clippard ont limité leurs adversaires à un coup sûr et un but sur balles.