La CAQ s’engage pour la plage Jacques-Cartier et le parc nautique de Cap-Rouge

La Coalition Avenir Québec s’est engagée vendredi matin à accompagner la Ville de Québec dans un éventuel projet de revitalisation de la Plage Jacques-Cartier et du parc nautique de Cap-Rouge.

La députée Geneviève Guilbault et la candidate dans Jean-Talon Joëlle Boutin ont présenté ce nouvel engagement électoral pour la région de Québec aux abords du fleuve. Estimant que l’achalandage en hausse dans le secteur force une certaine mise à jour des installations, la CAQ s’est engagée à investir si elle est élue le 1er octobre prochain.

«C’est nécessaire pour être capable de soutenir la croissance envisagée dans les prochaines années. Et on croit que ce n’est pas seulement à la ville de Québec de prendre en charge cette pression supplémentaire, mais qu’il est du devoir du gouvernement du Québec de faire sa part», a indiqué la députée de Louis-Hébert.

Stationnements et sentiers

Sans vouloir trop s’avancer sur des projets précis pour ne pas empiéter sur la juridiction de la ville, Geneviève Guilbault a tout de même identifié certaines problématiques qui pourraient être corrigées.

«La lacune la plus grave, c’est le manque de stationnement. De quelle façon on pourrait remédier à ce problème-là? La ville sera bien sûr la première maitresse d’œuvre pour proposer des solutions, mais dans tous les cas, on va demeurer très ouvert et on sera un partenaire financier engagé pour mettre en valeur les deux sites», explique Mme Guilbault.

La rénovation des sentiers et une révision de la situation des toilettes sur place ont aussi été évoquées par la CAQ.

