L’Avalanche conserve les services de Matt Nieto

Après avoir connu l’une des meilleures saisons de sa carrière, l’attaquant Matt Nieto a mérité un nouveau contrat de deux ans avec l’Avalanche du Colorado, vendredi.

Le club n’a toutefois pas révélé les détails de l’entente.

Nieto a pris part à 74 rencontres lors de la campagne 2017-2018, cumulant 15 buts et 26 points en plus de conserver un différentiel de +6. Il a ajouté trois aides en six parties éliminatoires.

Le Californien de 25 ans a été un choix de deuxième tour, la 47e sélection au total, des Sharks de San Jose lors du repêchage de la Ligue nationale en 2011. Il a obtenu 50 buts et 107 points en 338 matchs en carrière avec les Sharks et l’Avalanche.