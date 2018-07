Le retour du jazz au FEQ

Le jazz fait un retour au Festival d’été de Québec avec une série de six concerts présentés au Théâtre Petit-Champlain.

Le saxophoniste et clarinettiste montréalais Chet Doxas a lancé, hier, cette toute nouvelle série.

La chanteuse londonienne Ala.Ni, qui a été choriste pour Andrea Boccelli, Mary J. Blidge et Damon Albarn, est en vedette ce soir. Le pianiste israélien Shai Maestro et son trio suivront samedi avec une démarche électronique et acoustique.

Le Gilles Bernard Quartet présentera, le 12 juillet, les musiques de son album 4 rue Durocher. Le guitariste canadien Matthew Stevens débarquera, le 13 juillet, avec des sonorités fusion, des envolées rythmiques et des improvisations. Le Big Band Com.On.Jazz, de Québec, dirigé par Guy Bergeron, conclura cette série jazz le 14 juillet.

Cinquante places sont disponibles pour les détenteurs de laissez-passer et les réservations sont obligatoires.