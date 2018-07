La Chambre de commerce et d’industrie de Québec est en plein recrutement pour le programme Leadership au féminin, dont la prochaine cohorte amorcera ses activités en novembre prochain. Les candidates ont jusqu’au 14 septembre pour remplir leur document de candidature.

Trois profils sont recherchés : cadres supérieures, entrepreneures et professionnelles. L’objectif du programme est de propulser l’action de femmes d’affaires engagées en leur offrant un rayonnement, du réseautage et un tremplin vers la reconnaissance de la communauté d’affaires. Au programme : campagne médiatique, cocktail de lancement, accès à un réseau d’ambassadrices, ateliers, formations, mentorat et accompagnement. Information et candidature : cciquebec.ca.