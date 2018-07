Ramenés sur terre

Après avoir remporté une victoire qui avait redonné espoir aux joueurs et aux entraîneurs la semaine dernière, les Alouettes ont frappé un mur, hier soir au Stade Percival-Molson.

Après avoir été dans le coup pendant les 20 premières minutes de jeu, les hommes de Mike Sherman se sont écroulés pour encaisser un revers de 28 à 18 devant le Rouge et Noir d’Ottawa.

Il a récolté plus de 340 verges par la voie aérienne, dont 244 en première demie, et trois passes de touché. Ses receveurs Greg Ellingson et Brad Sinopoli ont encore prouvé qu’ils font partie de l’élite de la LCF. Ils ont étourdi les demis défensifs en réalisant des attrapés qui ont paru trop faciles.