Les Yankees attireront-ils Mike Moustakas?

Les Yankees de New York souhaiteraient acquérir le joueur de troisième but des Royals de Kansas City Mike Moustakas, qui risque d’être échangé d’ici la fin du mois.

Selon le site MLB.com, les Bombardiers du Bronx sont au nombre des organisations ayant démontré de l’intérêt pour celui qui a totalisé 16 circuits et 53 points produits cette saison. La même source précise par ailleurs que, si Moustakas devait jouer pour eux, les Yankees l’utiliseraient au premier coussin.

En 2018, l’athlète de 29 ans a effectué deux présences à cette position. Il pourrait combler un besoin criant dans la Grosse Pomme, puisque Tyler Austin, Greg Bird et Neil Walker n’ont pas obtenu les succès escomptés au côté droit de l’avant-champ.

Moustakas est sur le marché des transactions notamment à cause de la piètre performance des Royals, qui affichent le deuxième pire dossier (25-61) du baseball majeur. Le vétéran a accepté un contrat d’un an et de 5,5 millions de dollars en mars. Son pacte prévoit une option de 15 millions de dollars pour 2019, mais celle-ci peut être rachetée au coût de 1 million.