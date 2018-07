Pour une cinquième année, les Passages insolites proposent neuf installations ludiques et intrigantes conçues par des artistes en arts visuels et des collectifs en architecture qui abordent et mettent en scène notre rapport à l’espace urbain et au monde. Déployée à différents endroits en bordure du fleuve, dans le Vieux-Québec, cette exposition conçue par EXMURO offre aux visiteurs des créations inédites, qui sortent résolument des sentiers battus. À voir notamment, Un monument pour Mary Ann, qui rend hommage à une esclave amérindienne, création de Jean-Robert Drouillard présentée à la place Royale. Également, Alouette, de Brandon Vickerd, une réplique du premier satellite canadien, lancé en 1962, érigé face au 67, rue Saint-Paul. Pour information et liste des différentes œuvres : exmuro.com/projets/les-passages-insolites.

Photo courtoisie