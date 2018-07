Pernicieuse calomnie

Vaut-il mieux être calomnié qu’être l’objet d’une médisance ? L’utilisation de la médisance et de la calomnie vise à faire du tort. L’une et l’autre accusation font mal. Mais la calomnie est plus pernicieuse. Elle comporte la notion de mensonge. À la Trump. Une calomnie est une accusation mensongère dont on ne se dépêtre pas plus facilement qu’on se retire du piège de la médisance. Médire de quelqu’un, c’est révéler ses défauts – ou ce que l’on croit être ses défauts, ses fautes et peut-être même ses crimes petits ou grands – avec l’intention évidente de lui nuire. Et bien malin qui trouve une parade efficace contre ces attaques. À part bien faire et laisser braire. Ce qui n’empêche qu’on puisse avoir maille à partir avec l’auteur d’une médisance ou d’une calomnie. L’expression « maille à partir » signifie avoir un problème, une dispute avec quelqu’un : « Il a eu maille à partir avec la police. » Seul le verbe partir doit être utilisé dans cette expression : on a maille à partir (avec quelqu’un), pas maille à s’obstiner ou se disputer.