Recommencer à zéro ou presque

« On ne recommençait pas à zéro, mais pas loin, a soutenu Samuel Piette. Il y avait un nouveau staff, beaucoup de nouveaux joueurs, il fallait implanter un système de jeu et ça prend du temps.

« Au début, ce n’est pas tout le monde qui accepte son rôle ou qui est d’accord avec ce que les coachs nous proposent. Avec le temps, on s’est bien adaptés à eux et ils se sont bien adaptés à nous, et je pense que tout le monde est content. »