Dion quitte Équipe Labeaume: une «crise de leadership sans précédent», selon Gosselin

Le chef de l'opposition, Jean-François Gosselin, estime que le maire de Québec fait face à une «crise de leadership sans précédent» avec le deuxième départ en ses rangs politique en moins d'un mois.

M. Gosselin a rencontré les médias quelques instants après l'annonce du conseiller Raymond Dion, qui a choisi de quitter les rangs d'Équipe Labeaume et de siéger comme indépendant. Son départ survient moins de deux mois après celui du bras droit du maire, Jonatan Julien, qui a quitté le parti après avoir été pointé du doigt publiquement par le maire pour l’explosion des coûts du projet de centrale de police.

«Ce qui est inquiétant pour les citoyens, c'est que pendant ce temps-là, le maire ne peut pas occuper ses fonctions parce qu'il doit gérer une crise au leadership à l'interne», a souligné M. Gosselin.

Il a salué le «geste courageux» de M. Dion. «En même temps, ça en dit long sur comment ça fonctionne à Équipe Labeaume. M. Labeaume traite ses conseillers comme des plantes vertes.»

Il a rappelé le «malaise» qui avait été créé lors du comité plénier sur le projet de tramway. M. Dion avait alors posé des questions sur la desserte qu'il trouvait insuffisante dans le nord-ouest de la ville, où est situé son district. «Il s'était fait rabrouer pas très discrètement par M. Labeaume.»

Rousseau parle de courage

Pour sa part, le conseiller de Démocratie Québec, Jean Rousseau, salue le «courage» de Raymond Dion qui a claqué la porte d’Équipe Labeaume pour retrouver sa liberté de parole.

«Sa démission est symptomatique de la gestion de M. Labeaume et je ne suis pas du tout surpris. Je crois qu’il y aura d’autres départs et on peut voir que le leadership de M. Labeaume est ébranlé», a-t-il réagi à chaud, quand Le Journal lui a appris la nouvelle en matinée.

Photo d'archives, Simon Clark

«C’est sûr que pour moi, dans l’opposition, c’est une bonne nouvelle parce que plus il y a de voix qui s’exprimeront et questionneront les façons de faire (de l’administration Labeaume), les décisions, le processus, la reddition de comptes, et plus les citoyens vont être gagnants», a exprimé M. Rousseau.

«M. Dion est un homme d’expérience avec qui j’ai eu l’occasion de discuter à quelques reprises. Son expérience est riche et variée. Il a toujours su défendre les intérêts de ses électeurs et il sera en mesure de mieux les représenter en retrouvant sa liberté de parole», croit-il.

Proulx attaque son ex-collègue

Si des réactions positives ont pu être observées dans les rangs de l’opposition, la sortie de Raymond Dion n’a pas tardé à créer l’effet inverse chez les sympathisants du maire. L’ex-conseiller d’Équipe Labeaume Laurent Proulx, qui a démissionné pour des «raisons personnelles» l’an dernier, n’a pas été tendre envers son ex-collègue.

«Raymond Dion n’aurait jamais été élu comme indépendant en 2017. Il a profité du nom Labeaume pour se faire réélire une dernière fois pour ensuite retourner sa veste contre ceux qui l’ont fait élire. Quel manque d’envergure et de loyauté», a-t-il pesté. M. Dion n'a pas souhaité réagir à cette attaque de son ex-collègue.

Au moment d’écrire ces lignes, le cabinet du maire Régis Labeaume n’avait pas encore réagi à l’annonce de M. Dion.