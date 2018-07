SLĀV «raté dès le départ»

Didier Lucien a une opinion bien précise sur SLĀV, le spectacle de Robert Lepage annulé cette semaine au terme d’une poignée de représentations controversées.

« Tout a été raté dès le départ », tranche le comédien, rencontré sur le tapis rouge du spectacle Backbone en compagnie de ses fils.

« Quand tu fais une émission de télé où tu parles des pompiers, tu te renseignes à savoir ce que les pompiers pensent. On fait ça all the way. Là, curieusement, c’est comme si on s’en foutait. Ce qui est très weird », poursuit-il.

Alors que certains ont crié au racisme, le comédien estime qu’il s’agit plutôt d’une preuve du manque de diversité culturelle au sein de la colonie artistique québécoise.

« Il y a une affaire qui est claire : n’importe qui qui vient d’ici peut jouer n’importe quel rôle, mais à l’inverse, ça n’arrive pas. Je ne jouerai jamais Samuel de Champlain. C’est impossible. Mais quelqu’un d’ici se donne le droit de jouer n’importe quoi. Tout cela est très absurde », affirme-t-il.