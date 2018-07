The War on Drugs au FIJM: 4 raisons d’aller les voir samedi soir

Le groupe de Philadelphie The War on Drugs aura la tâche de clôturer le 39e Festival international de Jazz de Montréal, samedi soir à la Place des Festivals. Pourquoi devriez-vous assister à ce concert ? Le Journal vous propose quatre raisons.

Très rare à Montréal

C’est en 2005 que The War on Drugs a vu le jour, à Philadelphie. En 13 ans de carrière, combien de fois le groupe d’Adam Granduciel est-il venu à Montréal ? Seulement deux fois. En 2011, à la Casa Del Popolo.

Et en 2015, au Festival Osheaga. Le passage du groupe, samedi soir dans la métropole, en est donc un très rare qu’il ne faut pas manquer.

Albums encensés

The War on Drugs n’est pas de ces groupes qui jouent à profusion à la radio et qui bénéficient d’une immense popularité. Souvent comparée à Bruce Springsteen et Tom Petty, la formation jouit toutefois d’un grand succès d’estime grâce à ces deux plus récents albums, Lost in the Dream (2014) et A Deeper Understanding (2017). Ce dernier a reçu le Grammy du meilleur album rock, en janvier.

Concert gratuit

Présentement en pleine tournée mondiale, The War on Drugs jouera dimanche au Festival d’été de Québec et lundi au Bluesfest d’Ottawa. Le groupe visitera aussi Barcelone (Primavera Sound) et Londres (All Points East) dans les prochains jours. Dans tous ces événements, le coût d’entrée est plutôt élevé. Le spectacle gratuit de samedi soir, en plein centre-ville montréalais, est d’autant plus spécial.

Météo idéale

La canicule des derniers jours n’a pas été évidente pour plusieurs, mais le mercure sera à un niveau idéal pour le concert de samedi soir. Avec des pièces planantes et entraînantes comme Pain, Holding On et Under The Pressure, The War on Drugs attirera sans aucun doute plusieurs dizaines de milliers de personnes dans ce qui s’annonce comme un superbe samedi soir.

► The War on Drugs sera en vedette lors du grand événement de clôture Rio Tinto du Festival international de Jazz de Montréal, samedi soir à 21 h 30, sur la scène TD de la Place des Festivals. Pour les détails : montrealjazzfest.com.