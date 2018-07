Tout près de la tête

Même pas besoin de la canicule pour faire fondre l’avance au sommet du classement des Miners de Sussex. Il suffisait que les Capitales se rendent chez eux pour s’en charger !

En vertu d’une victoire de 6-0 à leur première partie d’une série de six matchs sur la route, les Capitales présentent maintenant un dossier de 29-16, tandis que leurs rivaux s’accrochent à une avance qui s’est rétrécie à un tout petit demi match, eux qui revendiquent une victoire de plus cette saison.

Les Capitales mettaient du même coup un terme à la séquence record des Miners, qui revendiquaient 15 victoires de suite à domicile.

Jay Johnson, à son deuxième départ de la saison, a de nouveau démontré pourquoi le gérant Patrick Scalabrini semblait si confiant en son alignement de lanceurs avant la campagne.

Le dépanneur a montré qu’il pouvait être utilisé à toute les sauces en décrochant sa 2e victoire de la saison. Sans être spectaculaire, avec deux retraits au bâton en sept manches de boulot, il n’a donné que des miettes aux Miners avec un but sur balles et cinq coups sûrs.

Régulièrement, Johnson s’est tiré d’affaires avec des manches rapides. Il a évité le pire en sixième manche grâce à une balle à double jeu et après avoir alloué un double à la manche suivante, il a éteint la menace avec un retrait sur trois prises.

Becker blessé?

En relève, Andrew Elliott et Nolan Becker se sont assurés de ne pas saboter le solide boulot de Johnson.

Toutefois, Becker, l’as releveur des Caps et pompier de service, a dû quitter la rencontre après avoir retiré un seul frappeur en neuvième, lorsqu’il a été atteint au poignet par une balle en flèche. C’est Will Dennis qui a dû compléter le boulot.

«À première vue, son poignet bouge bien et je ne pense pas que ce soit grave, mais il faudra attendre les rayons X pour en savoir plus», a commenté Scalabrini.

Encore une erreur profitable

C’est en troisième manche que les Capitales ont ouvert la machine. Le match de la veille s’était soldé par une erreur et c’est encore une fois ce scénario qui a primé pour aider les Québécois à s’inscrire à la marque.

Grâce à une bévue défensive de l’arrêt-court Jarred Mederos, Lachlan Fontaine s’est amené sur les sentiers. Après un but sur balles accordé à Nick Gotta, Nick Van Stratten a frappé un optionnel qui a fait progresser Fontaine au troisième coussin. Il a finalement croisé le marbre à la faveur d’un ballon-sacrifice de Max Tissenbaum.

Les hommes de Patrick Scalabrini ont doublé leur avance quand TJ White a produit un point avec un retentissant double après deux retraits, coup sûr qui a guidé Van Stratten à la terre promise. White allait en rajouter avec un simple bon pour deux points en fin de match, terminant sa soirée avec trois points produits. Il en a donc collectionné 14 en 21 matchs dans l’uniforme québécois.

En sixième manche, un ballon-sacrifice a de nouveau servi la cause des Caps. Brad Antchak a poussé Sams à la plaque de cette façon. Ce dernier avait atteint les sentiers avec un but sur balles puis avancé au troisième but sur un frappe et court bien exécuté par James McCowen et lui-même.